Мужчина убил четырёхлетнюю дочь после того, как жена ушла к любовнику

В индийском штате Карнатака произошло трагическое происшествие, в результате которого погибли отец и его четырёхлетняя дочь.

В индийском штате Карнатака произошло трагическое происшествие, в результате которого погибли отец и его четырёхлетняя дочь. Согласно информации телеканала NDTV, 37-летний Локеш совершил убийство своего ребёнка, после чего покончил с собой.

Инцидент случился в округе Колар после того, как супруга Локеша оставила ему записку, в которой сообщила о намерении расторгнуть брак и просила не пытаться её найти. В тот же день мужчина, состоявший в браке четыре года, подал в полицию заявление о пропаже жены.

Перед смертью Локеш отвёз дочь Нихарику в кондитерскую, где купил ей любимые сладости, после чего задушил ребёнка в автомобиле. Тело самого Локеша впоследствии было обнаружено неподалёку.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.

