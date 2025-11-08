«Что-то задержало»: поисково-спасательный отряд назвал основную версию исчезновения семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы, а также из пятилетняя дочь Арина, отправились в поход в тайге Красноярского края, однако 28 сентября связь с ними прервалась. Поиски продолжаются уже больше месяца, но найти каких-либо следов семьи не удалось — нет ни кусочков одежды, ни кострищ, ни чего-либо другого. Существует несколько версия пропажи Усольцевых — от случайного случая до жестокого преступления. За всеми актуальными новостями о поисках семьи следите — в сюжете URA.RU.