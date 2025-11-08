Любили пить, гулять и убивать: 30 лет назад в Тюмени появилась банда бомжей-сифилитиков

Лихие 90-е сказались на судьбе каждого жителя страны. Одни в это непростое время «взлетали», зарабатывая миллионы на сомнительных финансовых схемах, другие — были отброшены на самое дно. Виктор Нечаев оказался в числе последних. В далеком 1995-м у него не было ни работы, ни семьи, ни жизненных перспектив. Свою печаль тюменец топил в вине и водке. Со временем вокруг него образовалась шайка единомышленников. Летом того же года бомжи разбили лагерь на берегу Туры, где сутками могли коротать время за шумными пьянками и застольями. По словам рыбаков, на замечания в свой адрес они реагировали крайне агрессивно и могли легко кинуться в драку.