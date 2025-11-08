Омичка потеряла 4,5 млн рублей под видом инвестиций, доверившись мошенникам

Сначала мошенник убедил ее установить приложение для игры на бирже. Когда она получила небольшой доход, ей предложили взять кредит для увеличения прибыли. Жертва не только оформила займ, но и заняла деньги у знакомых, переведя в общей сложности более 4,5 млн рублей на счет мошенников.