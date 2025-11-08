Омичка потеряла 4,5 млн рублей под видом инвестиций, доверившись мошенникам

Девушка-менеджер, решив подзаработать, откликнулась на сомнительное предложение об инвестициях в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
Сначала мошенник убедил ее установить приложение для игры на бирже. Когда она получила небольшой доход, ей предложили взять кредит для увеличения прибыли. Жертва не только оформила займ, но и заняла деньги у знакомых, переведя в общей сложности более 4,5 млн рублей на счет мошенников.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: не соглашайтесь на инвестиционные предложения от незнакомцев, проверяйте брокеров на сайте ЦБ и никогда не сообщайте никому данные своих карт и коды из СМС.