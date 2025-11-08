Пропали ещё пять: в месте, где исчезли Усольцевы, произошли новые трагедии

Трагедия семьи Усольцевых, исчезнувшей в тайге Красноярского края 28 сентября, продолжает будоражить общественность. Однако, как выясняется, это не единственный загадочный случай пропажи без вести в регионе этой осенью.
Собаки не бросают живого хозяина: очередная трагедия в тайге.
Очередным исчезнувшим стал отец пятерых детей из посёлка Байкит, который не вернулся с охоты. Об этом рассказал aif.ru Василий Федюнин, охотник, общественник и эксперт по выживанию в экстремальных условиях.
«В местной группе охотников была указана локация, где он пропал. К поискам пропавшего был привлечен вертолет. Пролетали над местом, где, по имеющимся данным, пропал человек, ничего не увидели. Но с вертолета не разглядеть сильно», — отметил Федюнин.
Последний раз мужчина выходил на связь с семьей 29 октября, сообщив, что ему осталось проплыть ещё 10 километров по реке Чуняткан в сторону реки Огне. Он рассчитывал быть дома 30 октября, но так и не появился.
Через несколько дней домой вернулись его собаки. Именно это и насторожило близких: 3 ноября супруга пропавшего обратилась в полицию.
«Собаки обычно не бросают хозяина живого никогда. Вероятно, что-то случилось, может, утонул. Лодку обычно прибивает к берегу, сейчас там уже торосы по берегу, лодку могло унести мимо Байкита дальше», — предположил эксперт.
В настоящее время поиски охотника ведутся силами добровольцев и сотрудников МЧС. Однако суровые погодные условия и труднодоступность местности серьёзно осложняют операцию.
Цифры, от которых становится не по себе.
По данным добровольческого отряда «ЛизаАлерт», только в октябре 2025 года в Красноярском крае поступило 40 заявок на поиск пропавших без вести.
В результате 24 человека найдены живыми. троих обнаружили погибшими, 8 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них — трое членов семьи Усольцевых и охотник из Байкита.
Поиски Усольцевых: рекорд «ЛизаАлерт» и нулевой результат.
Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина — отправилась в однодневный поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше их никто не видел.
«Поиски Усольцевых по масштабности действительно не имеют аналогов, по крайней мере в Красноярском крае точно. Это одни из самых резонансных и беспрецедентных поисков в принципе в истории “ЛизаАлерт”», — сказала aif.ru представитель пресс-службы красноярского отделения отряда Серафима Чооду.
В операции приняли участие более 1500 человек, а общая дистанция, пройденная поисковиками, превысила 4600 километров. Были задействованы кинологи, дроны, тепловизоры, беспилотники и даже вертолёты.
Но ни палаток, ни следов костра, ни личных вещей, ни сигнала от спутниковых устройств — ничего.
Спустя 40 дней после исчезновения поиски продолжаются, но уже в изменённом формате: добровольцы поддерживают постоянную связь со следственными органами и полицией, а в условиях зимы всё чаще применяют беспилотные технологии.
Почему тайга хранит молчание.
Эксперты отмечают, что Кутурчинское Белогорье и районы в бассейне реки Чуняткан — одни из самых труднодоступных и безлюдных мест в России. Здесь нет сотовой связи, дорог, а осенью и зимой — постоянные туманы, снегопады и резкие перепады температур.
Местные жители говорят: «Тайга не прощает ошибок». Даже опытные туристы и охотники могут сбиться с пути, упасть в расщелину или попасть под снежный обвал. А если человек не выходит на связь, его могут искать месяцами.
Истории без финала: когда ждать чуда?
Семья Усольцевых и пропавший охотник из Байкита — лишь два из десятков случаев, когда люди исчезают в сибирской глубинке без единого следа. Но есть и позитивные истории, когда пропавшие находились живыми спустя месяцы, а иногда и годы.
Пока добровольцы не теряют надежду. И просят всех: если у вас есть любая информация — даже самая незначительная деталь — сообщите в «ЛизаАлерт» или полицию.