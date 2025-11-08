Пропали ещё пять: в месте, где исчезли Усольцевы, произошли новые трагедии

«В местной группе охотников была указана локация, где он пропал. К поискам пропавшего был привлечен вертолет. Пролетали над местом, где, по имеющимся данным, пропал человек, ничего не увидели. Но с вертолета не разглядеть сильно», — отметил Федюнин.