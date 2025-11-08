В Дагестане рассказали об обстоятельствах крушения вертолета

Вертолет Ка-226, летевший из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в тот момент никого не было. Оно перевозило сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Всего на борту было семь человек. Четверо из них погибли на месте, еще один позже умер в Городской больнице Избербаша, куда также доставили двух других пострадавших.