Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане рассказали об обстоятельствах крушения вертолета

Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж на базе отдыха.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Вертолет, потерпевший крушение в Дагестане, упал на коттедж на территории базы отдыха, сообщил РИА Новости глава поселка Ачи-Су Карабудахкентского района республики Магомед-Расул Абдулсаламов.

«Крушение произошло на федеральных землях, рядом с берегом. Вертолет упал на коттедж на первой береговой линии. Это нежилое помещение на территории базы отдыха», — сказал собеседник агентства.

Вертолет Ка-226, летевший из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в тот момент никого не было. Оно перевозило сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Всего на борту было семь человек. Четверо из них погибли на месте, еще один позже умер в Городской больнице Избербаша, куда также доставили двух других пострадавших.

Как уточнили в региональном Минздраве, их перевезли в ожоговый центр. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.

Основная причина катастрофы — возгорание двигателя в полете. Рассматриваются также версии с ошибкой пилота или технической неисправностью. На месте крушения начался пожар, его полностью потушили. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.