Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ввели режим беспилотной опасности

В Уфе ограничили авиаперелеты из-за беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил о введении на территории республики режима беспилотной опасности. Спасатели рекомендуют жителям покинуть открытые пространства на улицах и не приближаться к окнам в зданиях.

В официальном сообщении ведомства содержится призыв ко всем гражданам сохранять бдительность.

Одновременно с этим в аэропорту «Уфа» начали действовать временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.