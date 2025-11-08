В Башкирии ввели режим беспилотной опасности

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил о введении на территории республики режима беспилотной опасности. Спасатели рекомендуют жителям покинуть открытые пространства на улицах и не приближаться к окнам в зданиях.
В официальном сообщении ведомства содержится призыв ко всем гражданам сохранять бдительность.
Одновременно с этим в аэропорту «Уфа» начали действовать временные ограничения на прием и вылет самолетов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.