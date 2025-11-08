Ричмонд
Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» считают, что семья Усольцевых пропала в красноярской тайге из-за несчастного случая.

По мнению спасателей, семья могла потеряться из-за того, что кто-то травмировался, либо что-то задержало ее на тропе.

— Мы всегда стараемся верить в лучшее. Но времени прошло много, поэтому не готовы сейчас заявлять о том, считаем ли мы Усольцевых погибшими или живыми. Но пока что они не найдены, и мы будем продолжать их искать. Наша главная задача — найти людей, — заявила представитель отряда Серафима Чооду в беседе с Aif.ru.

Ранее руководитель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что волонтеры прошли примерно 4,6 тысячи километров в попытке найти пропавшую семью Усольцевых. Он отметил, что в день, когда семья отправилась в поход, погодные условия резко ухудшились, и сейчас в зоне поисков снега уже по колено.

«Вечерняя Москва» рассказала, как продвигаются поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.