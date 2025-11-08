Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 79 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Новость дополняется.