Осужденный за шутинг в школе Казани Галявиев задолжал более 23 миллионов рублей

Судебные приставы принудительно взыскивают более 23,3 миллиона рублей с Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненное заключение за стрельбу в казанской школе.
Уточняется, что в отношении Галявиева открыты 12 исполнительных производств.
С него взыскивают свыше 20 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, более 1,6 миллиона рублей исполнительских сборов, а также свыше 1,4 миллиона рублей по иным имущественным взысканиям.
Кроме того, возбуждено исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей процессуальных издержек в доход государства, передает ТАСС.
Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года пришел в казанскую гимназию № 175 и открыл огонь из ружья. В результате погибли семеро учеников и две учительницы. На заседании суда 15 ноября 2022 года подсудимый признал свою вину. 13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы. Таким образом завершилась история, длившаяся почти два года. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».