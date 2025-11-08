Осужденный за шутинг в школе Казани Галявиев задолжал более 23 миллионов рублей

Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года пришел в казанскую гимназию № 175 и открыл огонь из ружья. В результате погибли семеро учеников и две учительницы. На заседании суда 15 ноября 2022 года подсудимый признал свою вину. 13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы. Таким образом завершилась история, длившаяся почти два года. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».