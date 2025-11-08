В Кременчуге и Сумах прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кременчуге и Сумах.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.
Телеканал «Общественное» информирует о взрыве, произошедшем в Сумах во время воздушной тревоги. При этом «24 канал» сообщает о серии взрывов в городе.
Также украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кременчуге на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что по объектам ВСУ нанесён самый масштабный удар ракетами «Кинжал».