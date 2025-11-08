Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кременчуге и Сумах прогремели взрывы

В украинских городах звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кременчуге и Сумах.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Телеканал «Общественное» информирует о взрыве, произошедшем в Сумах во время воздушной тревоги. При этом «24 канал» сообщает о серии взрывов в городе.

Также украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кременчуге на фоне воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что по объектам ВСУ нанесён самый масштабный удар ракетами «Кинжал».