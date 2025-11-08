Ричмонд
Над регионами России за ночь сбили 79 украинских беспилотников

Над Ростовской областью уничтожили 36 беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали несколько десятков беспилотников в регионах России. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, дежурные подразделения ПВО перехватили и ликвидировали 79 БПЛА самолетного типа, принадлежащих ВСУ.

Наибольшее количество дронов, 36 единиц, было сбито над Ростовской областью. Кроме того, 10 аппаратов уничтожены над Брянской областью, 9 — над Курской областью, 8 — над территорией Волгоградской области, по 5 — над Белгородской областью и Республикой Крым. В Саратовской области сбито 3 дрона, и по одному БПЛА уничтожено над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что в Курской области от удара дрона ВСУ пострадал мужчина.

