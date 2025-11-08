В Новосибирской области введен карантин по бешенству

В трех районах Новосибирской области из-за выявления новых случаев бешенства у животных введен карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.
Ограничительные меры действуют с 7 ноября в Кочковском, Чистоозерном и Купинском районах. Очаги опасного вируса были зафиксированы в личных подсобных хозяйствах: в селе Журавка, селе Яркуль и селе Ольховка.
Согласно документам, на этих территориях установлен карантин сроком на два месяца. На весь период ограничений полностью запрещено перемещение животных, восприимчивых к бешенству.
— Управлению ветеринарии Новосибирской области обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучных пунктов, — говорится в документе.