В Новосибирской области введен карантин по бешенству

Ограничения установлены в трех районах.

Источник: Комсомольская правда

В трех районах Новосибирской области из-за выявления новых случаев бешенства у животных введен карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Ограничительные меры действуют с 7 ноября в Кочковском, Чистоозерном и Купинском районах. Очаги опасного вируса были зафиксированы в личных подсобных хозяйствах: в селе Журавка, селе Яркуль и селе Ольховка.

Согласно документам, на этих территориях установлен карантин сроком на два месяца. На весь период ограничений полностью запрещено перемещение животных, восприимчивых к бешенству.

— Управлению ветеринарии Новосибирской области обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучных пунктов, — говорится в документе.