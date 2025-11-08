Минобороны раскрыло подробности ночного налёта 79 дронов на Россию

Больше всего дронов — 36 — уничтожили над территорией Ростовской области. Над Смоленской областью сбили 1 БПЛА, над Брянской — 10, над Орловской — 1, над Курской — 9, над Белгородской — 5, над Воронежской — 1, над Саратовской — 3, над Волгоградской — 8, над Крымом — 5.
Россия не раз подчёркивала, что применение беспилотников представляет собой отчаянную провокацию со стороны киевского режима. По оценкам властей, эти действия, направленные против гражданского населения, вызваны провалами ВСУ на линии фронта. Практически все воздушные цели своевременно обнаруживают и уничтожают расчёты российской ПВО. Параллельно с этим Вооружённые Силы РФ проводят точечные удары по объектам, задействованным в производстве и сборке украинских БПЛА.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.