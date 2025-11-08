Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны раскрыло подробности ночного налёта 79 дронов на Россию

За ночь 8 ноября силы противовоздушной обороны России сбили 79 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Больше всего дронов — 36 — уничтожили над территорией Ростовской области. Над Смоленской областью сбили 1 БПЛА, над Брянской — 10, над Орловской — 1, над Курской — 9, над Белгородской — 5, над Воронежской — 1, над Саратовской — 3, над Волгоградской — 8, над Крымом — 5.

Россия не раз подчёркивала, что применение беспилотников представляет собой отчаянную провокацию со стороны киевского режима. По оценкам властей, эти действия, направленные против гражданского населения, вызваны провалами ВСУ на линии фронта. Практически все воздушные цели своевременно обнаруживают и уничтожают расчёты российской ПВО. Параллельно с этим Вооружённые Силы РФ проводят точечные удары по объектам, задействованным в производстве и сборке украинских БПЛА.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше