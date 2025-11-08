Бастрыкин потребовал доклад по делу о пропавшем жителе Омской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбуждённого после исчезновения 44-летнего жителя Омской области.
С обращением к председателю ведомства выступила местная жительница. Она заявила, что не согласна с установленными следствием обстоятельствами исчезновения своего знакомого.
По данным следствия, мужчина в апреле 2025 года уехал в село Никополь к друзьям и после этого перестал выходить на связь с родственниками. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.
По словам заявительницы и сестёр пропавшего, они предполагают, что в отношении мужчины могли быть совершены противоправные действия со стороны его знакомых. Ранее направленные ими обращения в различные инстанции, по их словам, результатов не дали.
В Следственном комитете подтвердили, что по факту исчезновения возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и обстоятельствах, установленных в ходе первоначальных следственных действий, а также представить отчёт по итогам расследования.