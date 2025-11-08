NYT: в одной стране Европы сохранили теплые чувства к России

Ранее генерал-лейтенант Александр Зольфранк, руководитель Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC), заявил, что Германия может стать ключевым плацдармом НАТО в случае конфликта с Россией. Он пояснил, что в этом случае ФРГ будет центральным плацдармом альянса, через территорию которого на восточный фланг можно будет быстро переместить до 800 тысяч военнослужащих и их технику из различных стран, передает «Царьград».