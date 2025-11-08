Обрушение строящейся школы в Павлодаре: тело погибшего нашли под завалами

Как рассказали в пресс-службе ведомства, кинологические расчеты и спасатели, используя аварийно-спасательное оборудование и тепловизор, определили место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения.



«Ранним утром после проведения поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли тело из-под завалов», — рассказали в ДЧС Павлодарской области.