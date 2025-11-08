Обрушение строящейся школы в Павлодаре: тело погибшего нашли под завалами

Как рассказали в пресс-службе ведомства, кинологические расчеты и спасатели, используя аварийно-спасательное оборудование и тепловизор, определили место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения.
«Ранним утром после проведения поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли тело из-под завалов», — рассказали в ДЧС Павлодарской области.
Напомним, накануне в Павлодаре на строительной площадке здания, расположенного по улице Казахстанской правды, обрушилась плита перекрытия. По предварительным данным ДЧС, под завалами мог находиться мужчина 1967 года рождения.
В ДП Павлодарской области уточнили, что обрушилось строящееся здание школы. По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
В результате ЧП пострадали два человека. Их доставили в больницу, а после осмотра перевели на амбулаторное лечение.