Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе»

В июле 2025 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывшие главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны понести ответственность за распространение опровергнутой теории о «русском следе» в ходе выборов 2016 года. Трамп заявил, что ничего не знает об этом, кроме того, что прочитал накануне. Он добавил, что считает Бреннана и Коми очень бесчестными и продажными людьми.