В Индии обнаружили тело 17-летней девушки без головы

В Индии предположили, что убийство 17-летней девушки могли совершить ее близкие.

Источник: Аргументы и факты

В индийском штате Джаркханд обнаружили тело 17-летней девушки без головы, передает NDTV.

«Согласно результатам предварительного расследования, это, по всей видимости, спланированное убийство. Возможно, его совершили близкие жертвы», — заявил начальник полицейского участка Сарияхат Раджендра Кумар.

По его словам, отец девушки обратился в полицию 4 ноября и указал двух молодых людей в качестве подозреваемых в похищении дочери. Уточняется, что голову обнаружили недалеко от тела.

Ранее сообщалось, что в Индии нашли тело мужчины без головы. Следователи допускают, что произошло человеческое жертвоприношение.