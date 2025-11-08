В Индии обнаружили тело 17-летней девушки без головы

В индийском штате Джаркханд обнаружили тело 17-летней девушки без головы, передает NDTV.
«Согласно результатам предварительного расследования, это, по всей видимости, спланированное убийство. Возможно, его совершили близкие жертвы», — заявил начальник полицейского участка Сарияхат Раджендра Кумар.
По его словам, отец девушки обратился в полицию 4 ноября и указал двух молодых людей в качестве подозреваемых в похищении дочери. Уточняется, что голову обнаружили недалеко от тела.
Ранее сообщалось, что в Индии нашли тело мужчины без головы. Следователи допускают, что произошло человеческое жертвоприношение.