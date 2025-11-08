Ричмонд
В Бухарской области Узбекистана произошло землетрясение

Vaib.uz (Узбекистан. 8 ноября). Сегодня, 8 ноября, на территории Узбекистана было зафиксировано землетрясение.

Источник: Vaib.Uz

Согласно информации Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, подземные толчки были зарегистрированы в 09:14 утра. Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах от города Газли в Бухарской области.

В эпицентре сила толчков составила 3 балла, в самом Газли ощущалось землетрясение силой 2 балла. Расстояние от Ташкента до эпицентра — 506 километров в юго-западном направлении. В других регионах страны подземные толчки не ощущались.

В настоящее время информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

Этот район давно известен своей сейсмической активностью. Многие специалисты связывают повышенную сейсмичность с интенсивной технологической эксплуатацией одного из крупнейших газовых месторождений страны — Газлинского месторождения.

Месторождение было открыто в 1928 году, а его промышленная разработка началась в начале 1960-х. С 1976 года, когда в регионе уже шла полномасштабная добыча газа, здесь неоднократно происходили землетрясения.