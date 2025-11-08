Ричмонд
Операция по поиску Усольцевых стала одной из самых масштабных в истории

Семья Усольцевых не найдена спустя 40 дней поисков в красноярской тайге.

Источник: Аргументы и факты

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярской тайге 28 сентября, продолжаются уже более 40 дней. Несмотря на завершение масштабной наземной операции, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» не прекращают работу, сообщает aif.ru.

Как сообщили в поисковом отряде, сейчас операция перешла в новый формат: координаторы поддерживают связь со следственными органами, а волонтеры готовы выезжать на точечные задания. При этом основная версия остается неизменной — поисковики считают, что с семьей произошел несчастный случай в тайге.

Эта операция стала одной из самых масштабных в истории края: за полтора месяца поисков волонтеры прошли более 4600 километров, а в мероприятиях участвовало свыше 1500 человек.