СМИ: Глава департамента Минпромторга Кузнецов задержан по подозрению в коррупции

Главу департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова задержали по подозрению в коррупции. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщает РБК.
В пресс-службе Минпромторга подтвердили задержание чиновника и отметили, что ведомство «в настоящее время находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие». При этом ни источники РБК, ни представители министерства не уточнили, кто именно проводил задержание и какой статус у Кузнецова.
Ранее Кузнецов работал в Минэнерго, компаниях «Русский уголь», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть». До прихода в Минпромторг в декабре 2022 года он занимал пост генерального директора АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив».
