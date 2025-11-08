Ричмонд
СМИ: Глава департамента Минпромторга Кузнецов задержан по подозрению в коррупции

Главу департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова задержали по подозрению в коррупции. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщает РБК.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили задержание чиновника и отметили, что ведомство «в настоящее время находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие». При этом ни источники РБК, ни представители министерства не уточнили, кто именно проводил задержание и какой статус у Кузнецова.

Ранее Кузнецов работал в Минэнерго, компаниях «Русский уголь», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть». До прихода в Минпромторг в декабре 2022 года он занимал пост генерального директора АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив».

Экс-мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки от главы строительной компании «Промстрой». За госконтракты фирма якобы заплатила главе города 180 миллионов рублей и построила ему баню. Детали дела бывшего красноярского градоначальника — в материале «Вечерней Москвы».

