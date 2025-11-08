СМИ: Глава департамента Минпромторга Кузнецов задержан по подозрению в коррупции

В пресс-службе Минпромторга подтвердили задержание чиновника и отметили, что ведомство «в настоящее время находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие». При этом ни источники РБК, ни представители министерства не уточнили, кто именно проводил задержание и какой статус у Кузнецова.