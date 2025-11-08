Реальные доходы населения Башкирии выросли на 6,7%

В первые шесть месяцев 2025 года среднемесячный доход жителей Башкирии составил 49 097 рублей. Этот показатель продемонстрировал существенный рост, отметили статистки. Он стал на 16,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда он находился на уровне 41 984 рубля.