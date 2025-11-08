Два человека госпитализированы после атаки БПЛА на Саратов

«Поврежден один многоквартирный жилой дом — в части квартир выбиты окна. Районная администрация уже начала обход со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций. Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета. Механизм на такие случаи полностью отработан. Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, также повреждены припаркованные автомобили, их владельцам окажут материальную помощь после оценки ущерба. В ближайшее время городским властям поручено организовать работу штаба, куда жители смогут обратиться по всем вопросам.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в Саратовской области в 03.21 мск и снята в 8.12 мск. По данным минобороны РФ, над территорией региона за ночь было сбито три беспилотника самолетного типа.