Долги осужденного за стрельбу в казанской школе Галявиева выросли до 23 млн руб

В отношении бывшего ученика гимназии № 175 открыто уже 12 исполнительных производств.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы продолжают активно взыскивать долги с Ильназа Галявиева, осужденного за стрельбу в казанской школе. В настоящее время требований превысила 23,3 миллиона рублей.

Основные требования включают компенсацию морального ущерба в размере более 20 миллионов рублей, исполнительские сборы на сумму свыше 1,6 миллиона рублей, иные имущественные взыскания на сумму более 1,4 миллиона рублей, взыскание процессуальных издержек в доход государства на сумму 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла 11 мая 2021 года, когда Галявиев устроил стрельбу в своей бывшей школе. В результате погибли девять человек, включая семерых учеников и двух педагогов. Еще 139 человек получили ранения, а общее число пострадавших превысило 600 человек.

Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Сейчас парень отбывает наказание в ИК-6, известной как «Черный дельфин», расположенной в Соль-Илецке, Оренбургской области.