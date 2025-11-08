Долги осужденного за стрельбу в казанской школе Галявиева выросли до 23 млн руб

Трагедия произошла 11 мая 2021 года, когда Галявиев устроил стрельбу в своей бывшей школе. В результате погибли девять человек, включая семерых учеников и двух педагогов. Еще 139 человек получили ранения, а общее число пострадавших превысило 600 человек.