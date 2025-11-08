Два человека пострадали при атаке БПЛА на Саратов

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.
При ударе повреждения получил жилой дом, в нескольких квартирах выбиты окна. Также под атаку попали несколько автомобилей.
— Районная администрация уже начала обход со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций. Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета. Механизм на такие случаи полностью отработан, — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Всего за ночь 8 ноября над Россией уничтожили 79 украинских дронов. Наибольшее количество пришлось на Ростовскую и Брянскую области.
В результате атаки украинского беспилотника в селе Октябрьское Рыльского района Курской области был ранен 12-летний школьник. Об этом 7 ноября сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.