Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У клуба в Кемерово произошел конфликт со стрельбой

КЕМЕРОВО, 8 ноя — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел у клуба в Кемерово, один человек погиб, еще один ранен, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Источник: © РИА Новости

«Предварительно установлено, что 8 ноября 2025 года около 03:00 час. (около 23.00 мск) у одного из заведений на проспекте Советском произошел конфликт между двумя группами лиц, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие. В результате один из мужчин скончался от полученного ранения в медицинском учреждении, еще один человек с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. На данный момент установлены все участники инцидента… по факту убийства и причинения огнестрельного ранения еще одному человеку возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что следователями СК и сотрудники уголовного розыска проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.