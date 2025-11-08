Ричмонд
Многоквартирный дом обрушился в Тульской области после взрыва газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

— Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

На место происшествия направили семь бригад скорой помощи. По его словам, пострадали как минимум два человека, их в тяжелом состоянии направили в Ефремовскую больницу.

Позже Миляев уточнил, что число пострадавших увеличилось до трех.

Взрыв газа также произошел 25 октября в Сочи. Громкий звук был слышен по всему центру города. Взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены. Также в результате взрыва по меньшей мере в трех квартирах дома выбило стекла.

Позднее в оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что при взрыве газа один человек погиб и трое пострадали.