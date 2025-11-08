Многоквартирный дом обрушился в Тульской области после взрыва газа

Взрыв газа также произошел 25 октября в Сочи. Громкий звук был слышен по всему центру города. Взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены. Также в результате взрыва по меньшей мере в трех квартирах дома выбило стекла.