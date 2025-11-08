Массовое ДТП произошло в Челябинске — погибла женщина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 8 ноября.
В районе дома 10 на Копейском шоссе столкнулись фронтальный погрузчик, автомобили Toyota Corolla, Lada Priora, Lada Vesta и Chery Arrizo.
Ими управляли 52-летний мужчина, 50-летняя женщина, мужчины 1991, 1989 и 1997 годов рождения.
В результате водитель Toyota Corolla, женщина 1975 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.
На место происшествия выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД по Челябинску Артем Петров. Детали установит следственно-оперативная группа.