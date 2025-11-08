Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП произошло в Челябинске: погибла женщина

Все произошло 8 ноября в Ленинском районе.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Массовое ДТП произошло в Челябинске — погибла женщина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 8 ноября.

В районе дома 10 на Копейском шоссе столкнулись фронтальный погрузчик, автомобили Toyota Corolla, Lada Priora, Lada Vesta и Chery Arrizo.

Ими управляли 52-летний мужчина, 50-летняя женщина, мужчины 1991, 1989 и 1997 годов рождения.

В результате водитель Toyota Corolla, женщина 1975 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

На место происшествия выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД по Челябинску Артем Петров. Детали установит следственно-оперативная группа.