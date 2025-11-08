В жилом доме в Тульской области взорвался газ, пострадали двое

В поселке Куркино, расположенном в Тульской области, произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Пострадали, по меньшей мере, два человека. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в личном Telegram-канале.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел утром в субботу, 8 октября. Тогда по неизвестным причинам в одном из многоквартирных домов взорвался газ. Следствием этого стало частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.
«Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу. Информация по пострадавшим уточняется», — подчеркнул Миляев.
Тогда же он добавил, что на месте уже работают оперативные службы. На место выехал зампред правительства региона. Тем временем СК уже завел уголовное дело по факту случившегося.
Похожий случай немногим ранее произошел в Воронеже. Там в гаражном кооперативе взорвался газ. Пострадал один человек.