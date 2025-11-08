Водитель Toyota в Заречном сбил мужчину на пешеходном переходе

В Заречном на пешеходном переходе сбили человека. Авария произошла утром 8 ноября на улице Ленина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
41-летний водитель Toyota Hilux не уступил дорогу 56-летнему мужчине, который переходил улицу по «зебре». Пострадавшего с травмами головы и тела увезли на скорой в больницу. Сейчас ему оказывают помощь.
Водитель — местный житель со 15-летним стажем вождения. Ранее его уже 19 раз штрафовали за нарушения правил дорожного движения. На момент аварии он был трезв.
— Мужчина пояснил, что приближаясь к пешеходному переходу, он не видел пешехода, заметил его только тогда, когда произошел удар, — уточнили в Госавтоинспекции.
В отношении него уже возбуждено административное дело по двум статьям КоАП РФ: за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью, и за непредоставление преимущества пешеходу.
ГАИ призывает всех водителей быть внимательнее на дороге, особенно вблизи пешеходных переходов, школ и детских садов. Помните — от вашей осторожности зависят человеческие жизни.