Взрыв газа в многоэтажке в Тульской области: онлайн-трансляция

В поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате частично обрушились стены и межэтажные перекрытия. На месте работают экстренные службы, известно о двух пострадавших. Для жителей организован временный пункт размещения в школе № 1. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.