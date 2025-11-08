Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ. Фото

В поселке Куркино (Тульская область) в многоквартирном доме произошел взрыв газа. В результате ЧП частично обрушилась торцевая стена подъезда, также рухнула кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Точные причины ЧП пока неизвестны (архивное фото).

В поселке Куркино (Тульская область) в многоквартирном доме произошел взрыв газа. В результате ЧП частично обрушилась торцевая стена подъезда, также рухнула кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«В поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей», — написал Миляев в своем telegram-канале.

В результате ЧП в Ефремовскую больницу госпитализированы два человека с травмами средней степени тяжести. В настоящее время точное количество пострадавших уточняется.

Для оказания медпомощи на место инцидента направлены семь бригад скорой помощи. Первая из них, отметил Миляев, прибыла спустя 12 минут после сообщения о происшествии.

В настоящее время в поселковой школе № 1 развернут пункт временного пребывания. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава местной администрации. Точные причины ЧП пока неизвестны.

В результате взрыва газа сильно повреждена торцевая часть здания.