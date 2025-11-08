В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ. Фото

В поселке Куркино (Тульская область) в многоквартирном доме произошел взрыв газа. В результате ЧП частично обрушилась торцевая стена подъезда, также рухнула кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.