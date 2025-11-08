Ричмонд
В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: © РИА Новости

«Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей», — написал Миляев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации. Семь бригад скорой помощи было направлено к месту взрыва.

В настоящее время организован пункт временного пребывания в школе № 1, добавил Миляев.

В СУСК РФ по Тульской области уточнили, что по факту обрушения многоквартирного дома в Куркино следователями возбуждено уголовное дело.