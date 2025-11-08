В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ

«Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей», — написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации. Семь бригад скорой помощи было направлено к месту взрыва.
В настоящее время организован пункт временного пребывания в школе № 1, добавил Миляев.
В СУСК РФ по Тульской области уточнили, что по факту обрушения многоквартирного дома в Куркино следователями возбуждено уголовное дело.