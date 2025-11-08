Подъезд жилой многоэтажки обрушился в Куркине Тульской области, есть пострадавшие

По предварительной информации, инцидент случился в трёхэтажном доме на улице Ленина. Обрушился первый подъезд. Сообщается о двух пострадавших, которые были госпитализированы в Ефремовскую больницу в состоянии средней тяжести.
Следственное управление СК России по Тульской области подтвердило возбуждение уголовного дела и начало работу на месте происшествия. Следователи и криминалисты выясняют точные причины взрыва.
Для жильцов дома организован пункт временного размещения на базе школы № 1.
Ранее в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибли семь человек, в том числе ребёнок. От удара рухнула часть многоэтажки с 1 по 10 этаж. Также в Астрахани произошло обрушение подъезда жилого дома № 6 на улице Ляхова. Дом, которому более 60 лет, был признан аварийным ещё в 2019 году, но расселение началось только недавно.
