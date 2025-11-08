В Перми возле многоэтажки нашли тело человека с оторванной рукой

Тело человека с оторванной рукой нашли возле многоэтажного дома в Индустриальном районе Перми, передаёт «В курсе.ру».
Тело обнаружили очевидцы 8 ноября около 08:00 возле многоквартирного дома, расположенного на улице Стахановской, 52А. Свидетели предполагают, что он упал с высоты.
Очевидцы рассказали, что на погибшем практически отсутствовала одежда, а также у него была оторвана рука. Они предполагают, что это произошло из-за сильного удара.
Как сообщили сайту perm.aif.ru в СУ СК по Пермскому краю, погибшим оказался 37-летний мужчина.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 1988 года рождения в Индустриальном районе города Перми», — рассказали в СКР сайту perm.aif.ru.
