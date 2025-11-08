Ричмонд
Два человека находятся госпитализированы после обрушения подъезда под Тулой

На месте происшествия работают оперативные службы.

Источник: Комсомольская правда

Двое человек в состоянии средней степени тяжести направлены в больницу после обрушения подъезда в многоквартирном доме в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

На месте инцидента задействованы оперативные службы, а также глава администрации Геннадий Калина. В настоящее время организован пункт временного пребывания в школе № 1 (ул. Октябрьская, д. 90). Сообщается, что на месте происшествия работают семь бригад скорой помощи.

По факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме Тульской области инициировано расследование. Следственный комитет работает на месте происшествия.

Ранее KP.RU сообщил, что в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа, это стало причиной обрушения. Сообщается о двух пострадавших из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. На место взрыва бытового газа в многоквартирном доме прибыли оперативные службы.