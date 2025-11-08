Пять машин столкнулись на Копейском шоссе в Челябинске, есть жертвы. Видео

В этот же день случалось еще одна смертельная авария. В Коркинском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2112. Авария случилась из-за того, что мужчина не смог справиться с управлением. У погибшего отсутствовало водительское удостоверение.