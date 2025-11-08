СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Куркино Тульской области

Взрыв газа в Куркино случился рано утром 8 ноября. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, серьезно пострадали два человека. Их доставили в больницу. В результате взрыва частично обрушилась торцевая стена здания, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей.