Появились кадры с места взрыва в жилом доме под Тулой

В Сети появились кадры с места взрыва в жилом доме в поселке Куркино Тульской области. Их в субботу, 8 октября, публикует Mash.
По данным источника, сейчас пострадавших извлекают из-под завалов, передает Telegram-канал.
Двоих уже госпитализировали в Ефремовскую больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. В соседней школе организован пункт временного размещения для жильцов. Число раненых и погибших уточняется.
О случившемся сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В результате взрыва произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.