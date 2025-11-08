Часть дома обрушилась под Тулой при взрыве: под завалами люди

В поселке Куркино Тульской области сегодня утром произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, в результате которого обрушилась торцевая стена и перекрытия. Как сообщает издание Mash, под завалами могут находиться как минимум трое человек.
Информацию о частичном обрушении торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей подтвердил в своем Телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Куркинского района Геннадий Калина. По поручению губернатора в поселок также выехал заместитель председателя регионального правительства Игорь Казенный.
Для жильцов дома организован пункт временного пребывания в местной школе. На место было направлено 7 бригад скорой помощи, первая из которых прибыла через 12 минут. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести уже госпитализированы в Ефремовскую больницу. Информация о точном числе раненых и возможных погибших уточняется.
По факту обрушения дома Следственным комитетом по Тульской области возбуждено уголовное дело. В ведомстве заявили, что на месте работают следователи и криминалисты, а их деятельность лично координирует руководитель следственного управления Владимир Усов.