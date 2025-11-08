Часть дома обрушилась под Тулой при взрыве: под завалами люди

Для жильцов дома организован пункт временного пребывания в местной школе. На место было направлено 7 бригад скорой помощи, первая из которых прибыла через 12 минут. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести уже госпитализированы в Ефремовскую больницу. Информация о точном числе раненых и возможных погибших уточняется.