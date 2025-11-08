В Саратове два человека пострадали из-за атаки дронов ВСУ

Он уточнил, что обломки дронов повредили многоквартирный жилой дом — в части квартир выбиты окна. Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывают помощь в больнице. Кроме того, пострадали стоявшие во дворе автомобили.
«Перед администрацией поставлена задача — в ближайшее время провести встречу с жителями и организовать работу штаба, куда горожане смогут обратиться по всем вопросам», — написал Роман Бусаргин.
Тем временем в Волгоградской области силы ПВО Минобороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов.