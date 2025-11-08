Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратове два человека пострадали из-за атаки дронов ВСУ

В Саратове в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Источник: Российская газета

Он уточнил, что обломки дронов повредили многоквартирный жилой дом — в части квартир выбиты окна. Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывают помощь в больнице. Кроме того, пострадали стоявшие во дворе автомобили.

«Перед администрацией поставлена задача — в ближайшее время провести встречу с жителями и организовать работу штаба, куда горожане смогут обратиться по всем вопросам», — написал Роман Бусаргин.

Тем временем в Волгоградской области силы ПВО Минобороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше