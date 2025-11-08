Задержки и отмены рейсов в России 8 ноября: онлайн-табло

На сегодняшний день ситуация с авиаперевозками в России характеризуется нестабильностью. Согласно информации на 7 ноября, на внутренних и международных направлениях продолжаются изменения в расписании полетов — рейсы переносят и корректируют. Эксперты советуют пассажирам сохранять спокойствие и заранее отслеживать любые изменения в графике полетов. Подробнее — в материале URA.RU.