Власти Магадана помогут вернуть в РФ детей погибшей в Таиланде россиянки

Магаданские власти обеспокоены судьбой двоих детей, оставшихся в Таиланде без отца и матери.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя правительства Магаданской области Юрий Гришан выступил с заявлением, что власти региона окажут помощь в возвращении на родину двух детей бывшей жительницы города, которая погибла в Таиланде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, магаданские власти обеспокоены судьбой двоих детей, оставшихся в Таиланде без отца и матери.

«Данный вопрос находится на контроле у органов опеки мэрии города Магадана и уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области Дениса Павлика. Предпринимаются все меры по безопасному возвращению детей в Россию и дальнейшей их адаптации», — написал Гришан.

Напомним, ранее сообщалось, что тело пропавшего российского туриста обнаружено у берегов острова Пхукет в Таиланде.