Названа причина обрушения подъезда тульской многоэтажки

«В результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда трёхэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве отметили, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 63 человека и 21 единица техники. На место происшествия следуют дополнительные силы и средства, а аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России находится в готовности к выезду.
Сегодня утром стало известно о чрезвычайном происшествии в жилом доме на улице Ленина в рабочем посёлке Куркино Тульской области. В результате обрушения первого подъезда пострадали два человека. Они были доставлены в Ефремовскую больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. Следственный комитет России по Тульской области начал расследование, возбуждено уголовное дело.
