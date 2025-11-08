Названа причина обрушения подъезда тульской многоэтажки

Сегодня утром стало известно о чрезвычайном происшествии в жилом доме на улице Ленина в рабочем посёлке Куркино Тульской области. В результате обрушения первого подъезда пострадали два человека. Они были доставлены в Ефремовскую больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. Следственный комитет России по Тульской области начал расследование, возбуждено уголовное дело.