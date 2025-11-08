Ричмонд
Названа причина обрушения подъезда тульской многоэтажки

Причиной обрушения подъезда в жилом доме в Куркине Тульской области стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: Life.ru

«В результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда трёхэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметили, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 63 человека и 21 единица техники. На место происшествия следуют дополнительные силы и средства, а аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России находится в готовности к выезду.

Сегодня утром стало известно о чрезвычайном происшествии в жилом доме на улице Ленина в рабочем посёлке Куркино Тульской области. В результате обрушения первого подъезда пострадали два человека. Они были доставлены в Ефремовскую больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. Следственный комитет России по Тульской области начал расследование, возбуждено уголовное дело.

