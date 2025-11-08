Минимум три человека находятся под завалами дома после взрыва газа в Тульской области

Под завалами после взрыва газа в жилом доме в посёлке Куркино под Тулой остаются люди. Видео © Telegram / Тула. Происшествия.
Сейчас пострадавших разбирают из-под обломков. Двоих уже доставили в Ефремовскую больницу, их состояние — средней тяжести. Взрыв снёс торцевую стену первого подъезда, повлёк обрушение перекрытий второго и третьего этажей. Для жителей соседней школы организован пункт временного размещения.
Напомним, что сегодня, 8 ноября, в посёлке Куркино Тульской области обрушился подъезд трёхэтажного жилого дома. Следственное управление СК России по Тульской области начало работу на месте происшествия, чтобы установить точные причины взрыва.
