Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минимум три человека находятся под завалами дома после взрыва газа в Тульской области

В посёлке Куркино под Тулой из-за взрыва газа обрушился многоквартирный дом, минимум три человека находятся под завалами. Об этом сообщил Mash.

Источник: Life.ru

Под завалами после взрыва газа в жилом доме в посёлке Куркино под Тулой остаются люди. Видео © Telegram / Тула. Происшествия.

Сейчас пострадавших разбирают из-под обломков. Двоих уже доставили в Ефремовскую больницу, их состояние — средней тяжести. Взрыв снёс торцевую стену первого подъезда, повлёк обрушение перекрытий второго и третьего этажей. Для жителей соседней школы организован пункт временного размещения.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, в посёлке Куркино Тульской области обрушился подъезд трёхэтажного жилого дома. Следственное управление СК России по Тульской области начало работу на месте происшествия, чтобы установить точные причины взрыва.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.