Бусаргин: два человека пострадали при атаке БПЛА на Саратов

Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА на Саратов оказался поврежден жилой дом.

Источник: Аргументы и факты

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов, им оказывают медпомощь, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — написал губернатор в Telegram.

По словам Романа Бусаргина, в результате инцидента оказался поврежден многоквартирный жилой дом — в некоторых квартирах выбиты окна. Районная администрация начала обход со специалистами с целью решения вопроса по замене поврежденных конструкций.

Глава региона добавил, что также получили повреждения автомобили. Их владельцам окажут материальную помощь после проведения независимой оценки.

«Перед администрацией поставлена задача — в ближайшее время провести встречу с жителями и организовать работу штаба, куда горожане смогут обратиться по всем вопросам», — отметил Роман Бусаргин.

Ранее сообщалось, что жителей Белгородской области будут информировать об опасности атак БПЛА по радио.

