Бусаргин: два человека пострадали при атаке БПЛА на Саратов

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов, им оказывают медпомощь, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — написал губернатор в Telegram.
По словам Романа Бусаргина, в результате инцидента оказался поврежден многоквартирный жилой дом — в некоторых квартирах выбиты окна. Районная администрация начала обход со специалистами с целью решения вопроса по замене поврежденных конструкций.
Глава региона добавил, что также получили повреждения автомобили. Их владельцам окажут материальную помощь после проведения независимой оценки.
«Перед администрацией поставлена задача — в ближайшее время провести встречу с жителями и организовать работу штаба, куда горожане смогут обратиться по всем вопросам», — отметил Роман Бусаргин.
Ранее сообщалось, что жителей Белгородской области будут информировать об опасности атак БПЛА по радио.