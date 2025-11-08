Ричмонд
Mash: люди находятся под завалами после взрыва газа в Куркино. Фото

В поселке Куркино Тульской области, где произошел взрыв газа в жилом доме, под завалами могут находиться минимум три человека. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Спасатели ведут разбор обрушившихся конструкций дома (архивное фото).

«Минимум трое под завалами после взрыва газа в жилом доме в поселке Куркино под Тулой», — сказано в сообщении Mash. Telegram-канал также сообщает, что спасатели в настоящее время ведут разбор завалов, чтобы вытащить пострадавших жильцов.

Взрыв газа в Куркино случился рано утром 8 ноября. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, серьезно пострадали два человека. Их доставили в больницу. В результате взрыва частично обрушилась торцевая стена здания, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Также открыт пункт временного размещения для остальных жителей пострадавшего дома. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они выясняются причины ЧП. Подробнее об этом читайте в онлайн-трансляции URA.RU.