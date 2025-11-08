Самарской банде вымогателей предъявили обвинение

Самарские правоохранители завершили расследование по уголовному делу в отношении группы вымогателей, задержанных в начале октября 2025 года, сообщает МВД Медиа.
В январе 2022 года двое приятелей организовали вооруженную группу, к которой затем присоединились еще несколько человек. За период своей деятельности они совершили 26 преступлений в отношении 13 жертв.
В перечне преступлений банды числятся насильственные нападения, вымогательство, грабежи, обманные действия и нелегальная торговля оружием. По информации следствия, преступники действовали нагло: используя оружие и угрозы физической расправой, требовали у потерпевших деньги и мобильные.
Например, летом 2023 года на автостоянке торгового центра в Промышленном районе Самары члены группировки, угрожая оружием, вынудили мужчину снять наличные и отдать им 50 тысяч рублей. Общая сумма ущерба от их действий превысила один миллион рублей.
В структуре банды была четкая иерархия и разделение обязанностей. Как отметил следователь по особо важным делам, капитан юстиции Ян Глижинский, информаторы занимались сбором информации о потенциальных жертвах, в то время как участники «силовой поддержки» осуществляли нападения и оказывали давление.
Обвинения предъявлены ранее судимому главарю, его помощнику и 29-летнему иностранному гражданину, который незаконно находился на территории России и принял участие в одном из преступлений.
В ходе задержания у участников банды были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты, а также пневматическое и травматическое оружие. Один из пистолетов был незаконно переделан под использование боевых патронов калибра 9 мм.
Полиция продолжает работу по выявлению всех лиц, причастных к совершенным преступлениям.