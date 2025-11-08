В Башкирии 25-летний водитель насмерть сбил пешехода

В Белорецком районе Башкирии сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб человек. Как рассказали в ведомстве, авария случилась около девяти часов на улице Федора Алексеева.
По предварительной информации, 25-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2107 наехал на 70-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте. Пешеход от удара получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.
— На месте работают сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются, — добавили в ГАИ.
